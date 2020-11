SARONNO – In questi giorni i parchi cittadini sono sorvegliati speciali per verificare che non diventino luoghi di assembramento. Anche ieri il comando di polizia locale di piazza Repubblica ha fatto dei controlli ad hoc del resto il primo cittadino Augusto Airoldi ha già le idee chiare.

“E’ in corso un’attenta valutazione – spiega il sindaco – posso anticipare che nei prossimi giorni alcuni parchi verranno chiusi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini su persone che vi si ritrovano frequentamente, insomma c’è un forte rischio di assembramenti”.

Dai primi risultati del monitoraggio e delle segnalazioni arriva la proposta di alcune chiusure mirate a quei parchi in cui, per la presenza di muri e recinzioni chiuse, non è possibile controllare la situazione all’interno. Airoldi lo spiega chiaramente: “In questa categoria c’è ad esempio il parco del Santuario, che esternamente è recintato e dove diventa difficile controllare la presenza di assembramenti. È probabile che ci sarà una nuova ordinanza all’inizio della prossima settimana”.

(foto: la polizia locale in un parco cittadino)

