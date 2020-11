SARONNO – “Ci hanno fatto chiudere ancora, ma noi non molliamo”, “Non puoi venire a trovarci? Veniamo a portarti tutto noi”, “#noicisiamo chiamateci”, “Chiusi per colpa dei lockdown”.

Sono alcuni dei cartelli che da ieri mattina fanno capolino dalle vetrine e dalle saracinesche dei negozi saronnesi. Del resto con la complessità del Dpcm per le tipologie e le modalità di attività che possono restare aperte sono molti i negozi che hanno avvertito la necessità di chiarire la propria posizione.

Cè chi spiega di essere aperto durante il lockdown, chi con rammarico comunica la chiusura, chi invita a guardare i social e gli shop online e chi come molti bar apre solo in modalità asporto. Anche qui le soluzioni sono diversi. Si mettono tavolini davanti alla porta e le tazzine di ceramica lasciano il posto ai bicchieri di carta con il tappo per il take away. Cè chi è aperto solo per una parte dei prodotti e lo precisa in vetrina “anche per evitare sanzioni” e chi invece semplicemente dice arriverci a tempi migliori.