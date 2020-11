SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE – Sono oggi complessivamente +217 i casi di positività al coronavirus che si sono registrati nei principali centri della provincia, da Saronno a Varese, da Gallarate a Busto Arsizio.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato di ieri:

Saronno: 1.381 (1.330)

Caronno Pertusella: 667 (642)

Origgio: 335 (328)

Cislago: 423 (405)

Gerenzano 439 (414)

Tradate: 607 (584)

Varese: 2.088 (2.038)

Busto Arsizio 2.516 (2.439)

Gallarate 1.614 (1.575)

Laveno Mombello 399 (387)

Malnate 655 (644)

Coquio Trevisago 224 (218)

Somma Lombardo 510 (487)

Incrementi anche a Saronno e Cislago ed a Origgio. Nuovi casi anche a Caronno Pertusella e a Gerenzano. In salita anche Cogliate e Ceriano Laghetto. Nelle Groane continuano a salire anche Limbiate, Cesano Maderno e la piccola Barlassina.

Oggi sono stati +2755 i nuovi casi fra Varesotto, Comasco e Brianza. In provincia di Varese si sfiorano ancora i mille casi.

In Lombardia tamponi effettuati oggi sono 52.712, i nuovi positivi 8.180. Il rapporto è pari al 15,5 per cento. I guariti/dimessi sono 1.615. Elevato anche oggi, purtroppo, il numero dei decessi: oggi in Lombardia sono stati +152 mentre i nuovi ricoveri in terapia intensiva sono stati +56, in altri reparti +225.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: l’ospedale di Circolo di Varese)

