COGLIATE – Black out stasera a Cogliate (ed in alcune aree di Misinto servite dalla stessa rete), i tecnici della società elettrica sono al lavoro per risolvere il problema ed intanto l’Amministrazione comunale sta monitorando da vicino la situazione.

È il sindaco, Andrea Basilico, a fare il punto: “Siamo di fronte ad un guasto sulla media tensione elettrica che alimenta il paese. È saltata sia la linea principale che quella di “soccorso”. I tecnici Enel stanno già intervenendo, in parte del paese la corrente è tornata, la restante parte tornerà alimentata a blocchi non appena possibile”.

(foto archivio: il sindaco Andrea Basilico di Cogliate. Sta seguendo l’evoluzione della situazione assieme agli altri responsabili comunali)

13112020