SARONNO – “Al momento non mi posso sbilanciare ma stiamo ancora lavorando con l’Ats, i medici di famiglia ed altre realtà per portare in città un punto per i tamponi rapidi che sono quelli più necessari alla città”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi facendo il punto della situazione Covid in città a Radiorizzonti.

“Ci sono state alcune dichiarazioni ma noi stiamo ancora lavorando per un punto tamponi rapidi che serve in città per capire celermente chi è stato colpito ma anche per garantire un rapido ritorno a scuola e al lavoro”.

Venerdì Marco Magrini, responsabile del comitato di sorveglianza Covid, aveva escluso l’arrivo di un punto tamponi in città: “E’ una domanda che arriva da molti sindaci – aveva esordito Magrini – ma al momento non sarebbe utile anche a fronte dell’impegno di personale e organizzativo. Quello che sarebbe utile, e su questo fronte lavoreremo coi sindaci, come quello di Saronno che si è detto disponibile, creare degli hot spot diffusi in cui effettuare tamponi rapidi nelle zone in cui si rilevino dei sintomaci per fare rapidamente i test per provvedere all’isolamento”.