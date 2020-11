SARONNO – Covid, i contagi da coronavirus: giovedì Saronno rallenta di nuovo; lo stesso accade in diversi altri centri della zona.

Va controcorrente Caronno Pertusella dove invece si assiste ad un nuovo balzo dei casi positivi.

Nuovi lutti a Saronno per il covid. Si è spento Giorgio Zuliani, socio del Museo delle industrie e del lavoro saronnese.

Scomparso anche Vincenzo Pistone, appassionato del baseball locale e che in tanto ricordano come autista degl autobus cittadini.

Tamponi, lunghe code al drive through di Limbiate: il Parco delle Groane in aiuto.

“Ecco dov’è nata Giuditta Pasta”: la scoperta del curatore della museo sulla cantante, Andrea Germi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

20112020