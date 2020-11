COGLIATE / CERIANO LAGHETTO / LAZZATE / MISINTO – Calo dei nuovi casi di contagio da coronavirus anche in Brianza come nel resto della Lombardia, ne “beneficiano” anche le località di Misinto (oggi +7), Lazzate (+4), Ceriano Laghetto (+6) e Cogliate (+5).

Ecco il quadro dei contagiati dall’inizio della pandemia, tra parentesi il numero dell’altro ieri:

Cogliate 505 (500)

Ceriano Laghetto 353 (347)

Lazzate 412 (408)

Misinto 290 (283)

Rallentano anche Limbiate, Barlassina e Cesano Maderno.

Dei 5.000 contagi rinvenuti oggi sul territorio lombardo, la maggior parte sono ancora una volta concentrati nel Milanese: 2.208 casi riscontrati nella provincia, di cui 825 nella città di Milano. La provincia di Monza-Brianza vede il secondo dato più alto: più di ottocento casi. Netto calo per il Varesotto rispetto a ieri – oggi 326 casi, ieri la provincia ha sfiorato i 2.000.

In Lombardia tamponi effettuati sono 29.800 e 5.094 i nuovi positivi (17%). I guariti/dimessi sono 3.208.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

