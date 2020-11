CERIANO LAGHETTO / COGLIATE / MISINTO / LAZZATE – Sono complessivamente +38 i nuovi casi di contagio da coronavirus fra Ceriano Laghetto, +12; Cogliate, +5; Lazzate, +10 e Misinto, +11.

Ecco il riepilogo con il numero di contagiati dall’inizio della pandemia, tra parentesi il dato di ieri:

Cogliate 535 (530)

Ceriano Laghetto 379 (367)

Lazzate 437 (427)

Misinto 316 (305)

Sempre nelle Groane, una cinquantina di nuovi casi fra Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina.

Nel vicino comasco dati in salita per Lomazzo, Turate e Mozzate.

In Lombardia si abbassa ancora il rapporto percentuale tra i tamponi effettuati e i nuovi positivi, che oggi cala al 12,8%. Infatti, sono 5.697 i nuovi positivi rilevati nella giornata di oggi a fronte dei 44.231 tamponi effettuati. Salgono, però, i numeri dei decessi in Lombardia, nelle ultime 24 ore sono ben 207.

Si conferma essere Milano la provincia più colpita dalla pandemia: su oltre 5.600 casi rilevati oggi in Lombardia, 2.060 sono ospitati dal Milanese, di cui oltre mille nella città di Milano. Anche le province di Varese e Monza-Brianza si segnalano ancora come tra le più colpite: nel Varesotto, infatti, sono 559 i nuovi positivi, mentre Monza-Brianza vede 666 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: strada centrale a Ceriano Laghetto)

