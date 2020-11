SARONNO – “Da Saronno all’Oriente: sulle vie dei miracoli di San Francesco e Sant’Antonio da Padova negli affreschi di Giovanni Ambrogio Legnani” questo è il titolo del progetto vincitore di un finanziamento a fondo perduto, pari a euro 74.500, che la Regione Lombardia darà alla Parrocchia Santi Pietro e Paolo per continuare la valorizzazione della chiesa sussidiaria di San Francesco. Il progetto vincitore, ideato ed elaborato ancora una volta dall’architetto Carlo Mariani, riguarderà il restauro del ciclo pittorico della navata centrale, realizzato nel 1678 da Giovanni Ambrogio Legnani, padre del più famoso Stefano Maria, detto il Legnanino, oltre all’affresco di fondo della chiesa costituente la contro-facciata.

I lavori prenderanno il via la prossima primavera e dovranno concludersi entro il 2021, come previsto dal bando. I ponteggi copriranno, in più fasi, l’intera navata centrale per permettere all’equipe di lavoro di intervenire per il restauro degli affreschi seicenteschi.

Il restauro si rende necessario per la conservazione degli apparati decorativi della navata centrale dove sono presenti anche fessure negli intonaci, cadute di colore, efflorescenze saline, in particolare della contro-facciata che riproduce un grande trompe-l’oeil, espediente utilizzato per generare una illusione prospettica e prolungare lo spazio in profondità.

Anche in questa occasione, come in passato, saranno parte attiva del progetto gli allievi del Liceo Classico “S. M. Legnani” e dell’Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione “Luigi Monti”, attraverso i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro).

Nel corso dell’intervento il gruppo ChieseAperte di Saronno si occuperà dell’organizzazione delle visite guidate alla chiesa e al sottotetto e collaborare all’iniziativa della Parrocchia dal titolo: “Oltre gli affreschi”.

Il contributo della Regione Lombardia coprirà la metà della spesa totale dei restauri.