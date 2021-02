LIMBIATE / COGLIATE / CESANO MADERNO – Non molti i nuovi casi positivi al coronavirus nella zona delle Groane. Ceriano Laghetto, Lazzate e Misinto oggi restano a zero; Cogliate va a +2. Nei principali centri, +6 a Limbiate e +9 a Cesano Maderno.

Ecco dunque i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Limbiate 2.690 (2.684)

Cesano Maderno 2.531 (2.522)

Cogliate 628 (626)

Ceriano Laghetto 447

Lazzate 532

Misinto 388

Monza 7.570 (7.566)

Desio 2.774 (2.770)

Seregno 2.795 (2.791)

Lissone 2.879 (2.878)

Brugherio 2.204 (2.200)

Giussano 1.759

Nella bassa comasca altri casi a Lomazzo e Mozzate.

Sono complessivamente +243 i nuovi casi di positività al coronavirus che sono stati scoperti oggi nelle province di Varese (+65), Como (+90) e Monza Brianza (+88).

In Lombardia a fronte di 33.047 tamponi effettuati, sono 1.746 i nuovi positivi (con una percentuale sui tamponi del 5,2 per cento; ieri era stata del 4,4 per cento). I guariti e dimessi sono 2.155. I decessi oggi in Lombardia sono stati +40 (ieri +46).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: vaccinazioni all’ospedale di Saronno)

04022021