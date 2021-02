CISLAGO – Anche il Cistellum basket vuole ripartire non appena possibile ed al palazzetto dello sport di via Stazione sono iniziati i test. “Ieri al palazzetto siamo partiti con i tamponi rapidi ai nostri atleti per ripartire in sicurezza secondo i protocolli sanitari contro il coronavirus. Seguiranno altre date per poter sottoporre tutti allo screening sul covid” fanno sapere i dirigenti della società cestistica locale.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: tamponi rapidi in corso al palazzetto dello sport di Cislago, per tutti gli atleti e lo staff del Cistellum Basket)

07022021