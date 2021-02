SARONNO – Se ne parla da almeno vent’anni, il progetto sembra adesso sul punto di concretizzarsi. Il riferimento va alla sosta dei bus in piazza Cadorna di fronte alla stazione ferroviaria centrale. Sono ingombranti, rallentano il traffico in un punto “nevralgico”, ed anche l’apertura qualche anno fa del terminal di via Legnanino al di là dei binari non ha risultato del tutto il problema, perchè sono ancora numerosi i pullman di linea che hanno il loro terminal davanti allo scalo di Trenord.

La situazione dovrebbe presto cambiare, con il completamento dei lavori di via Escrivà de Balaguer, sul retrostazione. Nell’ultimo tratto della strada è stata infatti prevista la collocazione dei bus, saranno predisposto due appositi “slarghi” che potranno accogliere sino a quattro bus in contemporanea. Si perderà qualcuno dei posteggi per le auto oggi presenti a bordo viale, ma accanto c’è l’ampio parcheggio per i pendolari, che non è mai pieno.

(foto: traffico in piazza Cadorna a Saronno)

10022021