SARONNO – Una residenza nata per dare all’anziano la possibilità di trascorrere in piena autonomia e sicurezza gli anni della terza età, scegliendo per lui un’assistenza personalizzata in base alle sue esigenze. Nel pieno centro di Saronno nasce una novità assoluta: Rembrandt Cooperativa Sociale, affermata e attiva da anni nel Varesotto con i suoi numerosi servizi socio sanitari sia domiciliari che residenziali, lancia la nuova “Residenza l’Ulivo”, un progetto del saronnese Massimo Franchi.

Una residenza pensata ad hoc per anziani autonomi o parzialmente autosufficienti e per le famiglie che cercano per loro una sistemazione slegata dal contesto familiare, dove trascorrere gli anni della vecchiaia in totale serenità, con servizi assistenziali adattati ai loro bisogni. Dall’addetto alla spesa alla fisioterapista, dall’operatore socio sanitario alla badante, la carta dei servizi flessibili messa a disposizione da Rembrandt vi permetterà di avere un’assistenza qualificata, flessibile e personalizzata in base alle necessità che si presentano nelle diverse fasi della vita degli anziani e a fronte delle criticità legate all’età che avanza.

La residenza si trova in via Caronni, nel pieno centro storico di Saronno e a due passi dalla zona pedonale che collega Corso Italia e piazza Libertà. Una posizione strategica che costituisce uno dei principali vantaggi della struttura, da cui si può comodamente accedere al centro cittadino per accompagnare l’anziano a godersi i momenti di svago o le passeggiate domenicali.

Il complesso si compone di otto appartamenti, moderni e dotati di tutti i comfort: ascensore, tv a muro regolabile, bagni ultra pratici e sicuri con doccia a filo pavimento, cucine ad induzione, condizionatore e riscaldamento elettronico, letti e poltrone regolabili. I locali presentano un design moderno, finiture di alta qualità e tipologie di arredo differenti pensate per single, coppie o single con assistenza. Non mancano gli spazi condivisi come la sala comune, punto di incontro nella quotidianità, e un’area con lavatrici e asciugatrici, oltre a cinque posti macchina.

10022021