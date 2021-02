SARONNO – L’emergenza sanitaria non ha fermato l’attività di laboratorio dello Ial Lombardia l’istituto professionale di via Marx dove studiano 600 studenti che diventeranno i futuri cuochi, pasticceri, panificatori, acconciatori e meccanici.

Oggi, ad esempio, al termine del modulo dedicato ai cocktail si è tenuta la presentazione dedicata al London Bar. I ragazzi di terza del corso sala bar hanno effettuato una presentazione, in italiano e in inglese, di diversi cocktail, distillati e liquori. Tutto è stato studiato nei minimi dettagli dall’accompagnamento musicale all’accoglienza degli ospiti (ridotto al minimo nel rispetto delle norme anticontagio) tra cui il sindaco Augusto Airoldi.

Non è mancata una prova pratica in cui i ragazzi si sono cimentati nella preparazione dei cocktail dimostrando le capacità acquisite nel corso delle lezioni sul fronte della miscelazione ma anche della realizzazione delle dosi esatte per i diversi tipi di bicchieri (comprensi le monoporzioni per gli assaggi).

Ogni cocktail preparato è stato accompagnato da una presentazione, con qualche cenno storico e tante curiosità ed anche una piccola dispensa riassuntiva.

“L’attività didattica in queste settimane prosegue nella massima sicurezza – spiegano dall’istituto – abbiamo previsto percorsi ed ingressi per evitare assembramenti, ci sono totem per la misurazione della temperatura accompagnato dall’obbligo di igienizzazione e di uso della mascherina”.