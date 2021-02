Dal rapporto con gli alleati, all’ospedale Amadio replica a De Marco

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del capogruppo di Obiettivo Saronno Luca Amadio in merito dalla puntata di questa settimana dell’Arena biancoceleste.

In qualità di capogruppo della Lista Civica Obiettivo Saronno, assieme all’Assessore ai Lavori Pubblici, ai Consiglieri e a tutti i nostri compagni di viaggio, ringraziamo sentitamente il Consigliere e Commissario di Forza Italia Agostino De Marco per l’importante considerazione che ha dimostrato nei nostri confronti durante l’intervista rilasciata Martedì 16 Febbraio nella trasmissione l’Arena Biancoceleste de IlSaronno, nella quale ci nomina per ben 6 volte con particolare interesse.

Allo stesso tempo, riteniamo opportuno chiarire alcune dichiarazioni del Consigliere De Marco che non ci trovano d’accordo e che consideriamo non esatte.

In primo luogo Obiettivo Saronno ha scelto di sostenere la candidatura del Sindaco Airoldi con la motivazione di lavorare alacremente per la città e i propri concittadini e la convinzione di collaborare in maniera propositiva con la maggioranza, di cui siamo parte attiva. Non comprendiamo, pertanto, da cosa scaturisca la dichiarazione del Commissario di Forza Italia quando sostiene che vi sia un rapporto non facile della nostra Lista Civica all’interno dell’amministrazione.

In secondo luogo siamo personalmente lusingati dell’importanza che il Consigliere De Marco attribuisce alla mia persona, quando sostiene che Obiettivo Saronno è nata a seguito del personale allontanamento da Forza Italia. A smentita di ciò, però, vi è un errore cronologico, in quanto un gruppo di cittadini, amanti e sensibili alla vita pubblica, aveva iniziato a lavorare tempo prima della mia uscita da Forza Italia, ponendo le basi per quella che divenne poi l’Associazione politico culturale, se non Lista Civica Obiettivo Saronno.

Inoltre desideriamo sottolineare che Obiettivo Saronno non ha mai dichiarato di avere in mano la soluzione per risolvere la difficile situazione del nostro Ospedale cittadino, come invece sostiene il Consigliere De Marco, ma di certo ha avuto il merito, assieme al Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’Ospedale, di riaccendere l’attenzione sul nosocomio cittadino, grazie alla petizione che a breve consegneremo al Sindaco, alla Asst Valle Olona e alla Regione Lombardia , affinché si possa tornare a parlare di un Presidio ospedaliero di I livello. In merito a tale questione, ci chiediamo da tempo, considerata la difficile situazione dell’Ospedale, come e se siano stati spesi gli oltre 20 milioni di euro investiti, di cui ha parlato nei giorni scorsi il Consigliere Regionale Leghista e Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali Emanuele Monti, e che sono stati ricordati, sotto forma di finanziamenti, dal Commissario di Forza Italia.

Concordiamo, infine, con il Consigliere De Marco come i Leader politici sono coloro che partono dal basso e conquistano credibilità con il lavoro, la fiducia e l’onestà intellettuale; proprio per questo in Obiettivo Saronno ci consideriamo tutti Leader, senza differenza alcuna, a servizio della cittadinanza e con l’unico obiettivo di rispondere concretamente alle esigenze e ai bisogni di tutti, con la semplicità e l’umiltà con cui i cittadini ci hanno conosciuto e che, siamo certi, anche il Consigliere De Marco, col passare del tempo, imparerà a conoscerci.