COGLIATE – SARONNO – MISINTO – LAZZATE Dalla sanità alla salute. Il percorso da fare per riformare un sistema che perso contatto con il territorio. Se ne parlerà giovedì 4 marzo, in diretta su facebook, con l’iniziativa organizzata dalle quattro liste civiche della zona Groane.

Le sfide del Covid, le mancanze che la pandemia ha messo in luce, le proposte di riforma, la riorganizzazione delle Asst in Brianza, la situazione e il futuro dell’Ospedale di Saronno: questi gli argomenti che verranno affrontati.

Ospiti della serata saranno Augusto Airoldi, sindaco di Saronno; Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone e rappresentante del CdR di ATS Brianza; i consiglieri regionali della Lombardia Gigi Ponti e Samuele Astuti; Massimo Monti, medico e capogruppo di Insieme per Misinto.

Presenterà l’incontro il consigliere provinciale Vincenzo Di Paolo.

Appuntamento il 4 marzo alle 21 sulle pagine Facebook di Orizzonte Comune, Uniti per Cogliate, Insieme per Misinto, Lazzate In Movimento.