SARONNO – La decisione è presa: la palestra dell’ex scuola Pizzigoni di via Parini a Saronno sarà uno degli hub vaccinali individuati da Regione Lombardia per le somministrazioni dei vaccini che ci permetteranno di sconfiggere il covid-19. Qualche settimana fa l’Amministrazione comunale saronnese aveva messo a disposizione di Ats Insubria gli spazi della palestra che già aveva ospitato le vaccinazioni anti-influenzali, ritenuta quindi idonea anche per la fase vaccinale più importante di tutta la lotta alla pandemia, ovvero quella che riguarderà la popolazione tutta e che, nelle previsioni di Regione Lombardia, dovrebbe concludersi a giugno con la copertura di 6 milioni e mezzo di lombardi.

Nel pomeriggio di ieri è stato lo stesso Guido Bertolaso, consulente per l’emergenza Covid-19 del Pirellone, in una telefonata al termine della Conferenza dei sindaci, dedicata all’illustrazione del piano vaccinale regionale, con il sindaco Augusto Airoldi a confermare la decisione di utilizzare la palestra dell’ex scuola, dove verranno allestite cinque postazioni mediche per la vaccinazione, a regime, di 690 persone al giorno. I saronnesi potranno così vaccinarsi a Saronno e la nostra città sarà punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi. “Non è ancora stata stabilita la data di avvio delle vaccinazioni di massa della fase 2 – ha spiegato il primo cittadino di Saronno – ma noi ci faremo trovare preparati e organizzeremo lo spazio antistante la struttura affinché possa essere idonea al passaggio e alla sosta di veicoli. Bertolaso ha assicurato che verrà migliorata e potenziata la piattaforma per le prenotazioni, così da agevolare i cittadini”. “Al termine della telefonata” – ha concluso Airoldi – Bertolaso si è detto interessato a venire a Saronno di persona a visitare la struttura e io l’ho invitato, qualora possibile, per il giorno dell’inaugurazione”.

04032021