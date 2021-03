CISLAGO / MARNATE – Ricerche in tutta la zona ed in particolare nei boschi per individuare i tre grossi cervi che ieri sono passati, a tutta velocità, in alcune vie di Marnate, fra lo stupore generale e rischiando di causare incidenti. Gli avvistamenti, come riferisce Varesenoi.it sono avvenuti nel pomeriggio di sabato, sono state subito informate le forze dell’ordine, polizia locale, polizia provinciale e carabinieri si sono messi sulle tracce dei tre grossi esemplari, che d’altra parte sono svaniti nel fitto del osco, nella zona attorno all’ex mulino.

Domenica mattina sono stati visti invece nelle aree boschive di Gorla Maggiore. Insomma, sono evidentemente rimasti da queste parti e l’invito agli automobilisti che passano da quelle parti è ovviamente della massima prudenza.

(foto tratta da Varesenoi/Facebook, Emilio Illiano: due cervi che corrono in una via di Marnate, ma gli avvistamenti parlano con certezza di tre animali, si tratterebbe di esemplari adulti considerate le dimensioni)

