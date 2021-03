SARONNO – Nelle modifiche le regole della sosta di circa 200 posti auto nel comparto tra via Roma, via Parini, via Manzoni e via Miola, annunciati sabato dall’Amministrazione rientrano anche le novità che saranno introdotte, in via sperimentale, con la nuova segnaletica in via Parini. In sostanza stalli con la sosta libera senza limiti di tempo (stalli bianchi) diventeranno spazi dedicati ai residenti (gialli) o zona disco.

Ma vediamo le novità nel dettaglio.

Nel tratto compreso tra via Visconti e via Guaragna i posti auto saranno riservati alla sosta dei veicoli inuso ai residenti autorizzati (pass R2). Il parcheggio auto altezza civico 20 sarà una zona disco dalle 8 sino alle 20 con sosta consentita per 4 ore così come i parcheggi del tratto compreso tra via Guaragna e via Carugati.

Il parcheggio auto fronte civico 11 sarà sempre una zona disco dalle 8 alle 20 ma con permanenza di due. La sosta potrà essere di 4 ore nella zona disco creata nel tratto compreso tra via Carugati e civico 15 e nel tratto compreso tra civico 17 e via Miola. Sarà dedicata ai residenti con pass R2 la zona compresa tra civico 17 e Via Miola.

Qui le nuove norme per la sosta delle arterie adiacenti via Guaragna e via Carugati.