Luciano Silighini (Con Saronno) protagonista all’Abc: stasera live alle 21

SARONNO – “Parlare di politica fuori dai comunicati stampa e dando voce ai protagonisti”. Questo l’obiettivo dell’Arenabiancoceleste (abbreviato in Abc) lo spazio de ilSaronno del martedì sera. Ospite di oggi Luciano Silighini Garagnani, responsabile della comunicazione della civica Con Saronno. Un’intervista che è l’occasione per scoprire le motivazioni dell’ingresso di Silighini nella civica creata da Pierluigi Gilli e anche per capire le sue posizioni sui temi dell’attualità cittadina e politica.

L’appuntamento in direttà è alle 21 qui e sulla pagina Facebook de ilSaronno

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.