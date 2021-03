SARONNO – La novità non è sfuggita ai saronnesi tanto che ieri sera, subito dopo l’imbrunire, sono stati moltissimi i messaggi arrivati in redazione e il tam tam con la Comunità Pastorale. Uns mobilitazione nata con la comparsa di grande riflettori in piazza Libertà, seguiti da qualche test la facciata della Prepositurale intitolata a San Pietro e Paolo che ben presto si è illuminata di rosso.

A spiegare la motivazione un cartello condiviso poi anche dal prevosto monsignor Armando Cattaneo con una semplice spiegazione: “La chiesa è rossa del sangue di tutti i cristiani uccidi per la loro fede”. Un tema che questa sera sarà approfondito nell’ambito degli incontri “Testimoni del Tempo”.

Su Radiorizzonti alle 20,30, preceduto da due stazioni della Via Crucis sarà trasmesso l’incontro con Don Steven Azabo, parroco in Iraq, dal titolo “Testimoni fino al martiro”. Non mancheranno anche alcune considerazioni sulla recente viaggio di Papa Francesco. In contemporanea con l’evento la facciata della chiesa di piazza Libertà tornerà ad illuminarsi di rosso.