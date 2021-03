Silighini rilancia l’apertura a De Marco: “Siamo un ensemble di moderati. Il futuro di Fi è qui”

SARONNO – “Di qua c’è un ensamble moderata figlia degli stessi ideali di Agostino De Marco, Maria Assunta Miglino e di tutti gli amici di Forza Italia. Qua non ci chiamiamo compagni. Siamo figli della stessa tradizione europeista, liberale, cattolica e popolare. Forza Italia deve capire, deve avere il coraggio di capire che il suo futuro è nell’area moderata non certamente con la Lega padana”.

E’ un passaggio, forse il più saliente per la politica saronnese, dell’intervista concessa da Luciano Silighini Garagnani neo responsabile comunicazione di Con Saronno a ilSaronno nella rubrica politica l’Arena Biancoceleste. Tra i tanti temi c’è anche la risposta all’apertura che, sempre in un’intervista dell’Arena Biancoceleste, Agostino De Marco aveva fatto allo stesso Silighini e più in generale al centro saronnese.

“Agostino è un governativo, quell’angolino lì all’opposizione non è al suo posto – esordisce Silighini – e lo sa anche lui. Forza Italia non c’entra niente coi partiti sovranisti. Questo concetto vale per Forza Italia nazionale e ancor di più su Saronno. La casa naturale di De Marco e di Forza Italia è qua. Sono cambiate le mura ma i pensieri, le opere e le azioni sono sempre le stesse”.

E chiosa: “Agostino è ora di passare dalle parole ai fatti…”.