SARONNO – Partito il cantiere in via Roma: da stamattina operai e mezzi sono al lavoro per creare la prima area di intervento quella lungo il tratto dell’arteria che va dall’incrocio con via Guaragna a quello con via Visconti.

E’ stata interrotta, con appositi cartelli, la pista ciclabile mentre sul lato sud sono stati posizionate le grate da cantiere per chiudere l’area del marciapiede e dei bagolari. Rallentamenti malgrado la via sia già un senso unico si sono registrati nel corso della mattinata nonostante la circolazione, complice la zona rossa, sia davvero ridotta al minimo.

Tanti i saronnesi che a piedi si sono recati in via Roma per dare un’occhiata ai lavori in corso. Qualche perplessità dagli automobilisti che hanno già iniziato la caccia al parcheggio davvero introvabile in zona stamattina.

Il cantiere, necessario per la riqualificazione dei marciapiedi puntando su una salvaguardia dei bagolari e una tutela di tutti gli spazi, dalla sede stradale ai marciapiedi passando per la ciclabile, dovrebbe da cronoprogramma durare 4 mesi.

