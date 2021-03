SARONNO – Il momento tanto atteso è arrivato: stasera alle 18 l’Amministrazione comunale con il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori Novella Ciceroni e Franco Casali presenterà il progetto relativo alla riqualificazione di via Roma nel tratto tra l’incrocio con via Guaragna e quello con via Manzoni.

Qui la diretta de ilSaronno

A dare la notizia il sindaco Augusto Airoldi: “Tutto è pronto per l’avvio del cantiere che porterà alla trasformazione di via Roma, nel tratto tra via Guaragna e via Manzoni, una trasformazione green in linea con gli impegni presi in campagna elettorale”.

Proprio il primo cittadino riassume l’annosa querelle: “Le vicende legate ai lavori di questa importante arteria della città sono ormai note: un progetto della precedente Amministrazione che prevedeva il taglio di 60 alberi (bagolari), la costituzione di un comitato nato per la salvaguardia dei bagolari, la sospensiva del Tar, fino alla revisione del progetto voluto dall’attuale Amministrazione, che ha puntato sulla sostenibilità di un intervento che cambierà il volto a una delle principali vie della città, con aiuole ampie, marciapiedi e pista ciclabile, mantenendo però la bellezza delle alberature. Insomma tutto è pronto: definiti gli accordi con le imprese appaltatrici, l’Amministrazione è ora pronta a dare l’avvio ai lavori, che partiranno nei prossimi giorni.