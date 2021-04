Bregnano: “Ancora escrementi vicino alle scuole!”

BREGNANO – C’è anche un video che è stato pubblicato sui social, nello specifico su Facebook: anche in questo modo la lista civica di maggioranza Bregnano in movimento denuncia quel che accade e prova a sensibilizzare i concittadini. “Ancora cacche di cani vicino alle scuole! – esordiscono dalla civica – L’inciviltà continua in viale dello Sport. Il taglio dell’erba sulle rive ha rimesso in luce il triste fenomeno. Si devono veramente vergognare questi scellerati, che tra l’altro gettano un’ombra su tutta la categoria dei possessori di cani, i quali per la stragrande maggioranza sono persone per bene, sensibili ed educate”.

Problema, quello di Bregnano e dei bregnanesi, comune anche a tante altre realtà nella zona; le denunce di questo genere non sono una novità.

(foto: cartelli per le deiezioni canine. A Bregnano non tutti li utilizzano e da parte della lista civica di maggioranza è giunta dunque questa iniziativa di sensibilizzazione sui social network)

