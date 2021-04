SARONNO – Non solo le auto in sosta in via Toti ma anche quelle parcheggiate in via Monte Pasubio sarebbero state al centro del raid di Pasqua contro gli specchietti.

A raccontare l’accaduto sono le stesse vittime che dopo la denuncia dei proprietari delle auto in sosta in via Toti hanno reso noto, sui social ma anche sui commenti de ilSaronno, di aver subito la stessa sorte. Anche loro la mattina di Pasqua quando sono usciti di casa si sono accorti che lo specchietto, lato strada, era stato divelto: “L’ho trovato accanto all’auto e credo che senza troppa difficoltà si potrà riattaccare – spiega una delle vittime di via Monte Pasubio – l’amarezza è moltissima per un gesto che provoca inutili danni in un momento in cui le famiglie in difficoltà sono tante”.

Qualche automobilisti oltre a chiamare il carrozziere ha anche sporto denuncia ai carabinieri della compagnia cittadina. In molti sospettano un legame tra i vandalismi e il gruppo di ragazzi che si ritrovano nel weekend nell’area verde di via Toti tra musica, alcol e schiamazzi.