SARONNO – Prosegue senza sosta, da parte dei carabinieri, l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente diffuso nelle aree rurali e boschive di diversi comuni nella competenza territoriale della Compagnia Carabinieri di Saronno.

Già da qualche mese erano stati intensificati i controlli nei confronti di soggetti assuntori, scaturiti in numerose sanzioni e segnalazioni alle autorità competenti, nonché altrettante numerose sanzioni per la violazione delle misure di contenimento dell’infezione da covid-19 nei confronti di acquirenti giunti a procurarsi sostanze stupefacenti anche da comuni fuori regione.

Oltre le misure volte a colpire “la domanda” sono stati avviati servizi di perlustrazione delle zone boschive interessate dal fenomeno che si stima possa fruttare un guadagno illecito che si aggira a circa cinquemila euro al giorno per ogni punto di spaccio.

Dalla Compagnia di Saronno, ciclicamente vengono inviate squadre di supporto alle Stazioni Carabinieri nei cui territori è particolarmente radicato il fenomeno dello spaccio in modo da poter implementare i servizi di controllo senza venir meno alle quotidiane incombenze e servizi al cittadino. Difficile per i militari avvicinarsi senza destare sospetto essendo luoghi frequentati quasi esclusivamente da spacciatori ed acquirenti previo contatto telefonico. I controlli già svolti all’interno dei boschi – sebbene ad ora non abbiano portato alla cattura degli spacciatori, protetti da una posizione di favore e da alcuni “pali”, tra cui acquirenti stessi, che li avvisano tempestivamente di avvicinamenti sospetti – hanno comunque consentito di recuperare elementi utili a risalire al rintraccio degli utilizzatori dei bivacchi rinvenuti, nonché bilancini di precisione, coltelli e machete appunti e documenti oltre i numerosi cumuli di rifiuti che in alcuni casi erano delle vere e proprie discariche all’interno delle aree verdi.

Gli sforzi in questa direzione, da parte dei carabinieri, volti a colpire tanto la domanda quanto l’offerta di sostanze stupefacenti, proseguiranno e verranno ulteriormente intensificati nella speranza di riuscire a ridurre drasticamente il fenomeno e restituire alla fruizione da parte dei cittadini di tutte le aree verdi del territorio.