SARONNO – “Con grande entusiasmo vi annuncio della mia nomina a Presidente della Commissione Sport & Benessere”.

E’ l’annuncio che arriva dal consigliere comunale (Obiettivo Saronno) Lorenzo Puzziferri: “Come citato dal regolamento, le Commissioni vengono istituite per “valutazione di questioni e problemi di particolare interesse per la comunità saronnese e/o per l’esame e la proposizione di deliberazioni inerenti la specifica competenza della Commissione, chiamando a farne parte persone in possesso di particolari competenze e requisiti”.

Il metodo di lavoro di questa Commissione, in linea comune con l’Assessore Gabriele Musarò, che ringrazio per l’estrema disponibilità e gentilezza nell’ascolto, sarà quindi basato sulla partecipazione attiva delle persone nel proporre e nell’agire in maniera concreta sulle proposte.

Invito, perciò, le nostre Associazioni Sportive e tutti i cittadini interessati a scrivermi le proposte tramite chat oppure formalmente via mail [email protected] .

In questo modo potranno essere prese in esame insieme all’Assessore e avranno la possibilità di essere portate in discussione tramite la Commissione.

Durante la seduta ho voluto citare De Gregori: “Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”: sono convinto che con questi tre aspetti e con le proposte degli affezionati alla città e allo sport si possa, nei prossimi anni, colorare Saronno di Sport e di Benessere.

(foto archivio)