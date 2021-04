SARONNO – Via ai lavori in corso dal passato fine settimana alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” di piazza Cadorna, sono comparsi molti nuovi pannelli, ancora in fase di completamento. Per ora c’è soltanto l’intelaiatura e la parte elettronica interna, in qualche caso. Serviranno a completare la segnaletica per pendolari e viaggiatori in genere? Se lo chiedono gli utenti dello scalo.

“Ferrovienord sta installando diversi nuovi pannelli in stazione a Saronno: saranno i soliti pannelli pubblicitari oppure si tratta effettivamente dei lavori di potenziamento dei sistemi informativi lungo tutta la rete previsto dal Piano Lombardia?” Se lo domanda il comitato viaggiatori, ricordando i progetti che fanno riferimento anche all’aggiornamento delle telecamere a circuito chiuso della videosorveglianza e degli orologi all’interno degli scali lungo la rete locale dove passano le linee di Trenord.

(foto: uno dei sottopassi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”, con un voluminoso pannello elettronico in fase di installazione in questi giorni)

19042021