SARONNO – “Saronno è la terza stazione lombarda: ogni giorno migliaia di persone che prendono il treno a Saronno e in gran parte vanno a Milano. E’ inevitabile tener conto e gestire questi flussi e quindi affrontare le tematiche di trasporti con il capoluogo è tra le priorità dell’Amministrazione”.

Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che con la prospettiva di un’uscita dal tunnel del lockdown e della pandemia torna a rilanciare uno dei temi della sua campagna elettorale.

“L’ha detto anche Beppe Sala quando è stato nostro ospite in piazza in campagna elettorale: per Milano è naturale voler coinvolgere Saronno quando si parla di trasporti perchè è sicuramente uno snodo cruciale. Non si tratta necessariamente di far partire un iter di adesione di Saronno alla città metropolitana ma di gestire il rapporto con l’area metropolitana . E’ chiaro che è nell’interesse di Saronno avere un dialogo privilegiato e costruttivo con la città di Milano”.

Airoldi rilancia anche uno dei progetti: “Tra i desiderata dell’Amministrazione c’è sicuramente che Saronno entri tra le zone in cui è operativa la tariffazione integrata. Al momento la nostra città ne è esclusa, riassumendo, perchè non fa parte dell’area metropolitana. Dovremmo incominciare a ragionare con Ferrovienord e con Trenord per ottenere che anche a Saronno venga attuata la bigliettazione con tariffa integrata”.

(l’incontro di campagna elettorale con Beppe Sala a Saronno)