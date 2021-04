Dopo i danni all’Albairate-Saronno, pomeriggio sciopero di protesta dei ferrovieri

SARONNO – “Per protestare contro i gravi fatti avvenuti stamattina presso la fermata di Milano Porta Romana, diverse sigle sindacali hanno proclamato un’ora di sciopero quest’oggi dalle 17 alle 18″. Lo comunica il Comitato dei viaggiatori nodo di Saronno. Per le organizzazioni sindacali “condizioni di rischio non più accettabili”.

Scrivono in un comunicato unitario Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Fast, Faisa e Ugl :”Una ennesima aggressione al personale ferroviario: questa mattina un macchinista è stato aggredito da un gruppo No-Tav. Una condizione di rischio non più accettabile per i lavoratori e i cittadini che i diversi tavoliistituzionali non sono riusciti ad affrontare. È necessario che si passi dagli impegni ad alcune scelte concrete, ad incominciare dall’incremento di sorveglianza nelle stazioni e a bordo treno, in un`azione coordinata tra forze dell`ordine, aziende ferroviarie, prefetture e Regione Lombardia. Per queste ragioni, per la sicurezza di chi lavora e di chi viaggia, i lavoratori del trasporto ferroviario si fermano un’ora, tra le 17 e le 18. Ora istituzioni ed azienda facciano la loro parte”.

Come riferito in una nota di Trenord, “questa mattina poco dopo le 7, mentre il treno 24922 (Albairate 6.38-Saronno 8.24) della linea S9 Saronno-Seregno-Albairate effettuava regolarmente fermata nella stazione di Milano Porta Romana, un gruppo di persone con volto coperto è sceso sul binario, davanti al convoglio, e ne ha impedito la ripartenza dispiegando uno striscione con la scritta “Solidarietà con i resistenti No Tav” e imbrattando i vetri della cabina di guida e i fanali con vernice spray di colore nero”.

Intanto sono in corso le indagini della polizia ferroviaria per identificare gli assalitori, che dopo i fatti si sono subito dileguati.

(foto: lo striscione No-Tav abbandonato degli assalitori sui binari della Albairate-Saronno alla stazione di Porta Romana a Milano)

27042021