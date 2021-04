SARONNO – Nelle prime ore della mattinata, la Centrale operativa dei Carabinieri di Saronno è stata allertata per i 6 cumuli di spazzatura che bruciavano in centro.

I militari della Stazione di Saronno intervenuti hanno notato un uomo che si allontanava velocemente da uno dei luoghi ove erano state appiccate le fiamme in via Garibaldi, lasciando qualcosa in terra durante la fuga che si è scoperto poi essere un accendino. Dopo un breve inseguimento, l’uomo, un cinquantenne di origini piemontesi è stato bloccato e portato gli uffici della compagnia per accertamenti.

L’atteggiamento alla vista dei militari, le immagini estrapolate da impianti di videosorveglianza e la ricostruzione dei suoi spostamenti, hanno consentito di acclarare le responsabilità in capo all’uomo riguardo gli incendi della notte scorsa che hanno riguardato anche dei rifiuti adiacenti ad alcuni alberi che per fortuna non hanno consentito il propagarsi delle fiamme probabilmente perché ancora bagnati dalle precipitazioni piovose della giornata. Inoltre nel proseguo delle indagini è stato scoperto che lo stesso il giorno precedente si era già reso responsabile del danneggiamento dei distributori di alimenti e bevande nella centrale piazza Libertà sempre tentando di appiccare il fuoco e una rapina impropria in quanto aggrediva con calci e pugni, alcune persone che cercavano di impedirgli di allontanarsi da una nota pasticceria del centro senza pagare i prodotti che si era fatto consegnare.

Terminati gli accertamenti e le formalità di rito, l’uomo è stato portato al carcere di Busto Arsizio.