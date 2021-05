CARONNO PERTUSELLA – Intensa giornata di softball oggi al campo di Bariola a Caronno Pertusella per le due amichevoli-allenamento dell’Italia contro la selezione All stars con alcune delle migliori giocatrici italiane e straniere della serie A1. Con le All stars, per l’occasione guidate dal manager della Rheavendors Caronno – Argenis Blanco – che hanno per due volte battuto le azzure, nella seconda gara proseguita sino a sera al tie-break quando si sono imposte 4-3. Risultato in occasioni come queste decisamente poco importante ma che ha consentito alle All stars di “incassare” il trofeo “Città di Caronno” che era stato messo in palio dalla società di casa.

Per l’Italia un test in vista dei futuri appuntamenti ufficiali dopo che per l’emergenza coronavirus era “saltata” la prevista partecipazione ad un torneo in Australia e ad uno in Giappone.

Restando all’appuntamento caronnese, in mattinata a Bariola si è tenuta la presentazione ufficiale della stagione 2021 del softball.

(foto: una fase dell’incontro. In primo piano, dalle belle immagini di Fibstv.com che ha proposto la diretta della giornata, la giocatrice Yurubi Alicart della Rhea)

