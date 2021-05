GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fratelli d’Italia Gerenzano in merito al botta e risposta con il vicesindaco Pierangelo Borghi sulla pulizia del verde.

Quando si parla di volenterosi che si dedicano alla pulizia del territorio, e che si prendono cura delle aree comunali in cui vivono la loro vita sociale, è ovvio (dobbiamo anche scriverlo?) che FdI è completamente d’accordo e a favore per la promozione di queste iniziative che coinvolgono la cittadinanza, tuttavia riteniamo che le istituzioni per prime debbano sempre dare esempio di continuità, di continua azione e costante vigilanza; per cui rimandiamo al mittente la vena polemica e la presunta politicizzazione del caso da parte di Mattia Falduto e Andrea Fermata, in quanto le “iniziative di buon senso” indipendente dall’origine politica o meno, dovrebbero sempre essere apprezzate, confidando che il mittente ne prenda atto per aggiornare il piano per la sicurezza territoriale adeguandolo al momento.

La tenuta in sicurezza di ogni territorio comunale passa anche dalla attenta pulizia dei particolari del territorio stesso, in quanto un territorio comunale in ordine permette a chi passeggia nei boschi in famiglia o a chi decide di fare una passeggiata per le vie del paese di essere lui stesso in sicurezza, una sicurezza personale che si trasforma in sicurezza per tutta la cittadinanza.

FdI continua e continuerà, perché riteniamo che sia fondamentale per la sicurezza di questo territorio comunale, ad accendere luci laddove oggi c’è ombra.

Recentemente siamo passati per la nostra discarica comunale e abbiamo notato che il sito adiacente, di cui il Comune dovrebbe esserne responsabile, si trova in uno stato di degrado (alleghiamo le foto) e vorremmo cercare di capire quale sia la posizione della giunta a questa luce che segnala una incongruenza, poichè a quanto scritto e pubblicato la giunta sembra monitorare giornalmente la pulizia sul territorio.

Le foto sono illuminanti, c’è una macchina bruciata e abbandonata, ci sono detriti ovunque, porte di ferro aperte, dove ovviamente non abbiamo potuto accedere per verificare la sicurezza del sito. Oggi FdI lancia “in punta di piedi” un allarme, e vorrebbe essere informato del perché sul nostro territorio comunale esiste questa situazione incontrollata e irrispettosa.

Gli attivisti di Fratelli d’Italia non sono delegati alla pulizia del territorio, nè tantomeno le famiglie con bambini o i 20 volontari territoriali a cui va la riconoscenza dovuta in questi casi; se le persone si fanno carico di questa azione di responsabilità lo fanno per senso civico e morale, ma mai in sostituzione delle istituzioni comunali e le istituzioni comunali non possono giustificare la loro assenza dietro alle “giornate verdi” per mettersi la coscienza politica in pace. Ci hanno suggerito di studiare, e applicandoci ci siamo accorti che in un anno ci sono 365 giornate.