SOLARO – Pompieri mobilitati questa sera in centro a Solaro per… una pendola rimasta sul fuoco. Fortunatamente non si sono registrati danni particolari e tutto si è risolto celermente. Cosa è successo esattamente?

L’allarme è scattato quando un residente di via Mazzini, centralissima arteria che attraversa il centro del paese, ha notato del fumo uscire dalla cucina della casa dei vicini. Preoccupato ha dato l’allarme cercando di allertare i residenti e contattando anche il numero unico delle emergenze. In pochi minuti sul posto, dal distaccamento in via Stra Madonna, sono arrivati i vigili del fuoco di Saronno. Ad attenderli non c’era però nessun incendio. A bruciare anzi a fare fumo era solo una pendola rimasta sul fuoco. E’ stato sufficiente spostarla per risolvere il problema.

Così l’emergenza si è risolta in pochi minuti con tanta curiosità da parte di passanti e residenti che sono usciti di casa malgrado la pioggia per cercare di capire cosa fosse successo e quale fosse l’emergenza.

(foto archivio)