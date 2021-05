Saronno point al lavoro per il… trasloco del magazzino

SARONNO – “Si è concluso il grande trasloco nel capannone che è stato offerto da parte di una gentile signora di Origgio, che vuole mantenere l’anominato. Sono stati giorni intensi di lavoro,un grazie speciale ai nostri giovani. Grazie a tutti i soci che in due settimane hanno dato il massimo per liberare i vecchi depositi”. A parlare la presidente della onlus Saronno point, Marilena Borghetti.

Prosegue la presidente: “Adesso abbiamo un capannone che raccoglie in un unico posto tutti i nostri innumerevoli materiali”.

Fra le ultime iniziative benefiche di Saronno point, in quel caso insieme al Comitato per la salvaguardia ed il rilancio dell’ospedale di Saronno, e grazie alle offerte ricevute la donazione al Comitato Cri di Saronno di una barella multifunzionale di ultima generazione, dinamica per usi e manovre salvavita.

(foto di gruppo di soci e volontari dell’associazione Saronno point onlus, in questi giorni impegnati con il trasloco del magazzino)

