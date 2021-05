SARONNO – Ex Parma, il progetto di recupero che avrebbe dovuto ricevere il definito via libera dal consiglio comunale lo scorso 24 febbraio era stato clamorosamente bocciato ma ora pare che proprietà (privata) e nuova Amministrazione civica (in carica da ottobre) siano vicine ad un accordo.

Lo ha detto l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana, Alessandro Merlotti, durante un recente intervento a Radiorizzonti, l’emittente comunitaria di piazza Libertà: “La premessa è che secondo l’attuale amministrazione il progetto originario in variante del Piano di governo del territorio non corrispondesse a quando indicato da Pgt stesso. Abbiamo iniziato subito il confronto con i privati per riportare il progetto in tale ambito”.

Come ha ricordato l’assessore “nel rispetto dei ruoli, all’interno del parametri del Pgt e nei confini della conformità al piano, si giungerà al nuovo progetto che non sarà più in variante. A breve ci sarà un aggiornamento e poi si potrà iniziare la fase di istruttoria per arrivare ad un eventuale piano di intervento ritenuto corretto”. Ci sono dei punti fermi, come ha rimarcato l’assessore: “L’area comunale immediatamente a sud che fa da cuscinetto con un condominio, area cani e verde con buon numero di essenze ad alto fusto ed anche di pregio dal punto di vista botanico, sarà preservata. Ci sembrava non corretto sacrificarla, come previsto nel primo progetto, in nome della risistemazione dell’area dismessa”. Per ora è stata presentata al Comune una bozza, “riteniamo che nella nuova proposta ci sia stato un miglioramento, siamo sulla strada giusta e vedremo gli esiti nelle prossime settimane”.

Il precedente progetto prevedeva la realizzazione di un supermercato e due torri ad uso uffici e soprattutto residenziale; e contro il taglio delle piante nell’area verde c’era stata anche una raccolta di firme.

L’area ex Parma si trova fra via Marconi e via Piave, è dove era fiorita la Parma Cassaforti, storica presenza industriale in città. Prima il trasferimento a Solaro della see operativa, ed in tempi recenti è avvenuta la definitiva chiusura.

(foto archivio)

28052021