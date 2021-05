CARONNO PERTUSELLA / SOLARO / UBOLDO – Incidente in via Bergamo alla periferia di Caronno Pertusella: è successo oggi alle 15 nella zona industriale, si è trattato di una caduta dalla bicicletta. Il ciclista, 25 anni, è stato soccorso da una ambulanza del Sos Uboldo ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per accertamenti e per essere medicato, per lui non è trattato comunque di nulla di grave.

A Solaro intervento di polizia locale e di una ambulanza della Croce bianca di Cesate in via Sant’Ambrogio, alle 12.40, per il malore di una donna di 52 anni alla quale è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, si è rapidamente ripresa ed è stata trasferita per accertamenti all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Per una caduta accidentale di un pedone, oggi alle 9.20 è intervenuta l’ambulanza del Sos Uboldo in via Ceriani ad Uboldo: l’interessato, un 61enne, è stato trasportato all’ospedale di Saronno con alcune contusioni, al momento del ricovero non è apparso un pericolo di vita.

31052021