SARONNO – Domani mattina dalle 9 la salma di don Pasquale Colombo sarà alla Regina Pacis per la camera ardente che proseguirà fino alle 21 quando sarà recitato il rosario.

Una scelta dettata dalla volontà di dare l’opportunità ai fedeli di dedicare un ultimo saluto al religioso che dal 1986 al 2010 ha guidato la comunità della parrocchia di via Roma. Don Pasquale Colombo si è spento stanotte dopo aver lottato a lungo con la malattia che l’aveva colpito.

Proprio a don Pasquale Colombo, classe 1934 ordinato sacerdote nel 1958, si deve l’ampliamento della parrocchia della Regina Pacis. “Quando Don Pasquale Colombo arrivò a Regina Pacis, nel 1986, notò come in diverse occasioni la chiesa era strapiena, con persone in piedi e pigiate ai lati o in fondo alle porte. Ritenne, allora, necessario rendere la chiesa più capiente. Intanto erano uscite nuove norme liturgiche, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II. Così dopo essersi consultato con altri sacerdoti e con i collaboratori della Parrocchia, decise di intraprendere l’opera di ristrutturazione della chiesa parrocchiale”. Don Pasquale volle coinvolgere il maggior numero di fedeli possibile del progetto che proseguì celermente e la consacrazione della chiesa ristrutturata avvenne domenica 8 novembre 1992 fatta dal cardinale Carlo Maria Martini.

Anche per questo il legame con la Regina Pacis è rimasto molto intenso anche quando nel 2010 ha lasciato l’incarico di parroco ed si è trasferito a Villaggio Brollo.

