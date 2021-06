LIMBIATE – Per il terzo anno consecutivo il comune di Limbiate ripropone le borse di studio per studenti meritevoli.

L’intento è quello di premiare i giovani limbiatesi che hanno terminato con una votazione pari a 10 o 10 con Lode il percorso di scuola secondaria di primo grado.

“Il bando è uno dei tanti modi in cui l’amministrazione comunale concretizza l’impegno di investire sui giovani e sul territorio – spiega il comune in una nota – nella convinzione che gli studenti limbiatesi rappresentino il serbatoio di risorse di cui una comunità ha bisogno.La città del futuro nasce dai nostri ragazzi e su di loro è necessario investire anche attraverso un premio all’impegno e alla dedizione mostrata nel ciclo triennale della scuola media”.

L’amministrazione limbiatese per il progetto ha stanziato quasi 7.000 euro: saranno 17 i contributi da 250 euro erogati per la votazione del 10 e 9 i contributi da 300 euro per chi meriterà la lode.

Tutte le informazioni relative alla partecipazione al bando e ai tempi (le domande si accettano dall’1 al 31 luglio prossimo) si possono reperire sul sito comunale.

14062021