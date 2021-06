SARONNO – Il Santuario, emblematico esempio del Rinascimento lombardo, giovedì 24 giugno alle 21 sarà l’importante cornice della presentazione del volume Teatri del sacro e del dolore. I compianti in Lombardia e Piemonte tra Quattrocento e Cinquecento, a cura di Renzo Dionigi e Filippo Maria Ferro, stampato a dicembre 2020 da Edizioni dei Soncino.

Il volume, che si apre con la presentazione di Silvio Beretta, Presidente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, e la prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, contiene saggi e schede di catalogo di importanti studiosi indagando le terre, dominate dai Visconti e dagli Sforza, con richiami ad altre aree geografiche e ampliando la trattazione anche prima del Quattrocento e dopo il Cinquecento, quali periodi identificati nel titolo. Il legame tra pittura, scultura, architettura e paesaggio è identificabile maggiormente nei “Sacri Monti”, ma i gruppi scultorei, sia in terracotta che in legno, sono diffusi anche in importanti chiese, siano esse cattedrali, parrocchiali, santuariali o monastiche.

Poche città hanno il privilegio di conservare due Compianti sul corpo di Cristo, come dovrebbero essere ricordati. Una di queste città è Saronno, che ne contempla uno nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e l’altro nella chiesa di San Francesco; entrambi in legno dipinto e dorato scolpiti dal maestro Andrea da Corbetta.

Alla serata, ideata e moderata da Carlo Mariani, parteciperanno due relatori molto noti. Renzo Dionigi, Presidente del Centro Internazionale di Ricerca per le Storie Locali e le Diversità Culturali, co-curatore del volume e autore di alcuni saggi di approfondimento, e Daniele Cassinelli, direttore dei Musei Civici di Varese ed estensore delle schede relative ai Compianti di Saronno.

Il prezioso volume, di grande formato e con 300 pagine e 200 tavole, in vendita a 220 euro, per l’occasione sarà proposto direttamente dall’editore al costo di 100 euro. Un’opportunità per poter avere in casa un’opera, corredata da centinaia di fotografie, che per la prima volta raccoglie un così ampio numero di gruppi scultorei censiti in Lombardia e Piemonte.