SOLARO – “Ritruass e ricumincià”, questo il titolo di cinque giorni di iniziative per Solaro, organizzate nel rispetto delle norme vigenti, per ripartire insieme da giovedì 17 al lunedì 21 giugno, in occasione della festa patronale dei santi Quirico e Giulitta.

Le iniziative delle prime tre giornate si terranno nel giardino di Villa Borromeo. Giovedì 17 giugno dalle 20:30 avrà luogo la festa della filosofia, un incontro con Antonio Scurati a cura dell’assessorato alla Cultura. Venerdì 18 dalle 21, il giardino ospiterà il concerto di ensemble cameristico ProMusica, dedicato alle quattro stagioni di Vivaldi, a cura del Circolo storico solarese e in collaborazione con l’Assessorato alla cultura. Si terrà invece una lettura storico-musicale alle 21 di sabato 19, per celebrare i 100 anni dal primo consiglio comunale. Domenica 20 le attività cominceranno al mattino, con l’eucarestia solenne delle 11, alla presenza dei rappresentanti delle contrade di Solaro, cui seguirà un aperitivo alle 12:15, mentre le contrade cittadine si ritroveranno alle 15.45. Le iniziative della domenica si concluderanno alle 17, con il raduno al parco Vita, dove avrà luogo un lancio di palloncini. La sera di lunedì, dalle 21, si terrà in chiesa l’eucarestia per tutti i defunti.