BUSTO ARSIZIO – “Aurora Pro Patria 1919 comunica il rientro dal prestito dalla Sc Caronnese del calciatore Stefano Banfi”. Lo si legge in una nota della società bustocca, che milita in serie C.

L’attaccante classe 2000, cresciuto nel settore giovanile biancoblu (dal 2012 al 2018), ha collezionato prima un’esperienza in Eccellenza con l’ Fc Verbano Calcio per poi approdare in Serie D alla Castellanzese (24 presenze e 5 gol) e, infine, alla Caronnese (38 presenze e 11 gol). Banfi ha firmato il prolungamento di contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per un altro anno. “La prima squadra potrà così contare su un altro elemento cresciuto nel vivaio biancoblu” ricordano da Busto.

Banfi, attaccante e punto di riferimento in avanti per la formazione rossoblù nell’ultima annata, è stato tra i protagonisti in positivo dell’ultima stagione della Caronnnese.

(foto: Stefano Banfi con la maglia della Pro Patria allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio)

16072021