SARONNO / TRADATE – Sono diffusi su tutto il circondario i nuovi positivi a Coronavirus rilevati nella giornata di ieri. Nel Saronnese, Saronno, Caronno Pertusella e Tradate contano un nuovo positivo ciascuna. Più alti i numeri dei principali centri del Varesotto: +14 a Varese, +11 a Busto Arsizio, +4 a Gallarate.

Dopo giorni di numeri fermi, due nuovi positivi anche nella vicina comasca: uno a Turate e uno a Lomazzo.

Meglio la vicina Brianza, numeri in salita solo per Lazzate, +1.

Ecco i numeri dei positivi al coronavirus rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno 3.915 (3.914)

Caronno Pertusella 1.817 (1.816)

Tradate 1.844 (1.843)

Varese 7.467 (7.453)

Busto Arsizio 8.126 (8.115)

Gallarate 4.841 (4.839)

Nel Comasco:

Turate 964 (963)

Lomazzo 984 (983)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 3.571

Cesano Maderno 4.040

Cogliate 847

Ceriano Laghetto 640

Lazzate 760 (759)

Monza 11.181 (11.171)

Desio 4.231 (4.227)

Seregno 3.925 (3.923)

Ieri +574 nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia; con +37 ricoveri negli ospedali; fortunatamente nessun ulteriore decesso.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

