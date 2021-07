SARONNO – Oggi alle 10.04 malore appena fuori dalla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in via Ferrari: un pensionato di 78 anni è stato soccorso da una ambulanza del Sos Uboldo e poi è stato chiesto anche il supporto dell’automedica, arrivata da Como. L’anziano si è comunque ben presto ripreso, è stato comunque trasportato all’ospedale cittadino per accertamenti.

In precedenza sempre alla stazione ferroviaria di Saronno centro, lato via Cadorna, una caduta accidentale di una pensionata di 62 anni: erano le 8.20, la donna è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed è stata trasportata all’ospedale cittadino per essere medicata di comunque non gravi lesioni.

Alle 2 di notte in via Taverna a Saronno intervento di una ambulanza della Croce rossa saronnese per un uomo in difficoltà: era alle prese con uno stato di intossicazione etilica, si è comunque ben presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Oggi alle 21.20 in via Roma a Rovellasca è stato investito un anziano pedone: à arrivata l’ambulanza della Croce azzurra ma non si è trattato di niente di grave.

