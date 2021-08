SARONNO – Con una scelta un po’ inedita e malgrado la lunga presentazione in consiglio comunale la giunta ha deciso di organizzare una conferenza stampa stamattina per illustrare i contenuti della maxi variazione di bilancio protagonista della seduta dell’ultima seduta dell’assemblea cittadina.

Ecco la diretta di Giulia Ariti

Questa è la prima delle maxi variazioni con cui l’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi vuole trasformare il bilancio previsionale tecnico approvato ad ottobre (sostanzialmente un copia incolla di quello precedente targato Fagioli) inserendo fondi per investimenti e spese che trasformino Saronno in quella città amica e attrezzata di cui il sindaco parla no stop da oltre un anno. (QUI LA DIRETTA DELLA SEDUTA)

E’ proprio il sindaco ad essere in prima linea e a presentare la variazione e i provvedimenti della sicurezza. Una scelta che racconta quando l’Amministrazione, ma sarebbe più corretto dire la Giunta, abbia investito in questo provvedimento. Del resto in Municipio non si parla e non si fa altro da settimane con una maniaca attenzione anche a chi presenta cosa e come (malgrado poi scivolare ancora sulle slide non completamente leggibili da chi stava a casa e con il logo sbagliato come non ha resistito a sottolineare lo stesso presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli).

Con oltre 5 milioni di euro in spese ed investimenti (finanziati con avanzo di bilancio, mutui e contributi) effettivamente progetti e proposte non mancano. Tutti gli assessori e il sindaco hanno posto l’accento sulla grande collaborazione per i temi condivisi “facendo squadra per portare a casa il risultato”.

