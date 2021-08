SARONNO – Coppa Italia, per il ritorno del Fbc Saronno in Promozione si annuncia un debutto in trasferta. Nella Coppa Italia di Promozione, appunto, per la quale domenica 12 settembre i biancocelesti giocheranno a Besnate contro la Besnatese alle 17, mentre mercoledì 22 settembre è prevista la prima uscita in casa, allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi con fischio di inizio alle 20.30, e contro l’Union Villa Cassano.

A fine luglio era avvenuta, al ristorante El Primero di Origgio, la presentazione ufficiale del Fbc Saronno edizione 2021-2022, nella quale si annuncia il ritorno della squadra nel campionato di Promozione, per effetto della fusione con il Gorla Maggiore, che in tale categoria militava. Obiettivo della dirigenza saronnese, dopo due anni segnati dallo stop per l’emergenza coronavirus, è senz’altro quello di ben figurare, schierando una formazione che sia davvero competitiva, con un mix di esperienza e gioventù. In Coppa una prima occasione per saggiare le proprie potenzialità.

(foto archivio: il Fbc Saronno alla presentazione ufficiale della stagione 2021-2022)

