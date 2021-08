SARONNO – Non è insolito che durante forti piogge i due sottopassi di via Milano e di via I maggio si allaghino, rendendo impraticabile il collegamento tra periferia e centro città.

Si tratta di un problema che appare tecnicamente risolvibile, ma che nella pratica non è realizzabile.

Il Comune, però, continuerà comunque a prendere i provvedimenti necessari per migliorie agli impianti, così da attenuare i problemi degli automobilisti davanti ai sottopassi colmi di acqua.

L’assessore comunale ai Lavori pubblici della scorsa amministrazione, Dario Lonardoni, in carica sino all’ottobre 2020, ha eseguito diversi approfondimenti sulla tematica, che ora si trovano in mano ai nuovi amministratori.

Troppo elevati i costi per l’impiego delle moderne tecnologie (spostando tubazioni, creando collettori e con un sistema di pompe), mentre interventi specifici non sono stati avviati nel corso degli anni scorsi in quanto gli allagamenti avvengono solo saltuariamente e non ad ogni acquazzone.

Per cercare di ridurre i rischi, sono sin funzione semafori che diverranno rossi automaticamente non appena saranno registrati accumuli d’acqua nei sottopassi; questo metodo ha ridotto i periodici episodi di auto bloccate nell’acqua.

Intervento preventivo, invece, quello della pulizia attenta e assidua dei tombini, così da rendere lo scolo libero da accumuli di terra e rifiuti eventuali.

(foto d’archivio: sottopasso di via 1 maggio allagato)

