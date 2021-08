SARONNO – Via stamane all’edizione 2021 della Coppa Coppe di softball, con campi principale quello di Saronno e secondi Legnano e Bovisio Masciago; alle 10 l’inizio delle prime partite, che aprono una intensa settimana nel segno del “batti e corri”,

Le gare del mattino – Partenza a razzo delle slovacche, con 4 punti al primo inning che fanno presagire una facile vittoria. Niente di più sbagliato: le placche si riorganizzano, concedono pochissimo, fanno un punticino al secondo inning ma la svolta giunge alla sesta ripresa, un fuoricampo che consente alle Gepardy di pareggiare sul 5-5. Si va dunque agli extra inning: alla nona ripresa un errore difensivo (con due eliminate) favorisce le slovacche che passano 6-7. E con la lanciatrice delle Phanters, Martina Lakner, che chiude con 15 strike out all’attivo.

Sugli altri campi nei match inaugurali, la nettissima vittoria dell’Olympia Harleem contro Zurigo a Legnano, 11-0 con “manifesta” al quarto inning; ed a Bovisio Masciago delle spagnole del Viladecans, 4-0 contro le tedesche targate Neunkirchen Nightmares.

Il programma di pomeriggio e sera – Alle 13.15 Eagles Praga (Repubblica ceca)-Carrousel (Russia), alle 15 Olympia Haarlem (Olanda)-Chicaboo’s (Belgio), alle 17.30 Eagles Praga-Mrko Mdevedi (Croazia), alle 20.15 la cerimonia di apertura, alle 21 Inox Team Saronno-Crazy Chicklets (Austria). A Legnano alle 12.30 Fireballs (Israele)-Mrki Medvedi, alle 15 Villadecans (Spagna)-Trnava Panthers, alle 17.30 Carrousel-Fireballs; a Bovisio Masciago alle 12.30 Crazy Chicklets-Les Pharaons (Francia), alle 15 Neunk Nighmares-Gepardy Zory.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

(foto: alcune fasi di Gepardy Zory-Trnava Phanters)

