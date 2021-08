Pd, Europa Verde, Liberi e Uguali e M5s con Pacchioni candidata di Cislago in Comune

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica “Cislago in Comune” che spiega chi sostiene la candidatura di Debora Pacchioni.

La lista civica “Cislago in Comune”, voluta e sostenuta da persone, movimenti e partiti che si riconoscono nei valori fondamentali della Costituzione e abbracciano l’area che va dal centro alla sinistra rileva la rosa dei suoi sostenitori. Il gruppo civico, nelle elezioni 2021, sarà guidato dalla candidata Sindaca Debora Pacchioni, già consigliere comunale a Cislago e consigliere provinciale all’interno della lista “Civici e Democratici”, e sarà supportato dal Partito Democratico, da Europa Verde -Verdi, Articolo Uno – Liberi e Uguali e dal Movimento 5 Stelle oltre che da numerosi esponenti della società civile.

Giorgio Arnaboldi, segretario del Pd cittadino, parla di “un progetto fortemente voluto dal circolo Pd cislaghese. Tale progetto trova origine nei princìpi di democrazia, libertà, legalità, uguaglianza, parità di genere e ripudio di ogni forma di violenza e discriminazione” e continua specificando che “l’obiettivo comune è di avere un’amministrazione attenta ai temi sociali e del lavoro, culturali, educativi ed ambientali. Con particolare attenzione si guarderà alla collettività e al mondo associativo e dello sport presente sul territorio. L’educazione e istruzione dei giovani, il supporto e sostegno agli anziani e ai più fragili, la promozione di una cultura solidale ed inclusiva, le tematiche occupazionali, la tutela dell’ambiente e la riqualificazione delle aree esistenti sono punti cardine del programma della nostra lista”.

“Questi temi sono condivisi anche da Europa Verde – Verdi, per questo il nostro partito è parte attiva di Cislago in Comune” dice Massimiliano Balestrero, co- portavoce provinciale, “in Provincia di Varese da due anni la crescita dei nostri attivisti e aderenti è stata esponenziale e siamo presenti nelle grandi città della Provincia per le Amministrative 2021, il nostro partito punta a unire tutte le vere forze ambientaliste in un unico soggetto politico di respiro europeo. A Cislago abbiamo deciso di sostenere la candidata Sindaca Debora Pacchioni poiché ne condividiamo programma e sensibilità, che rilevano l’apertura e la completezza su temi ambientali e di tutela di un territorio già molto urbanizzato e che quindi necessita di essere difeso da ulteriore consumo di suolo, preservato e valorizzato con l’obiettivo di rendere fruibili dai cittadini percorsi naturali, ciclabili o pedonali. Sarà prestata anche attenzione al recupero del centro storico di Cislago, con reali interventi di rigenerazione urbana, dopo la verifica del patrimonio esistente. Per raggiungere questi obiettivi sfidanti riteniamo che Cislago in Comune sia la strada giusta”.

“In questi mesi, dopo le dimissioni del Sindaco Cartabia e con l’arrivo del Commissario Prefettizio ad amministrare il Comune di Cislago, molti cittadini e forze politiche presenti e attive in paese si sono interrogate su quale futuro debba avere Cislago. Attraverso un percorso di dialogo e ed analisi dei problemi ci è stato permesso di individuare molti punti in comune su cui lavorare trovando soluzioni sostenibili ed ha consentito di convergere e condividere l’individuazione di una persona che per capacità, sensibilità e conoscenza del territorio permettesse di unire le forze e costituire una nuova compagine e definire la candidatura alla carica di Sindaca di Debora Pacchioni, che avrà l’onere di guidare e sviluppare quanto scaturito dal percorso partecipativo, principio fondante del gruppo, Deborah ha in questi mesi dimostrato la capacità di lavorare in squadra valorizzando ogni singolo contributo sapendo coordinare le varie sensibilità e trovando la giusta sintesi per la costituzione della lista – Cislago in Comune – ” afferma il rappresentante del Movimento 5 Stelle Massimo Uboldi.

“Articolo Uno ha scelto di sostenere il progetto di Cislago in Comune. Non poteva essere diversamente, poiché abbiamo sempre ritenuto fondamentale realizzare la più ampia convergenza possibile di forze politiche e civiche che condividano i medesimo valori. In questo momento storico, l’impegno per la tutela dell’ambiente e dei diritti sociali deve esserci ad ogni livello, e questo progetto darà vita ad un’amministrazione sensibile a questi temi, guidata da una persona come Debora Pacchioni che ha già al suo attivo un’importante esperienza all’interno delle istituzioni locali” comunica Leonardo Balzarini coordinatore provinciale di Articolo Uno.

Siamo convinti che insieme si potrà fare il bene del paese dando valore alla partecipazione ed alla presenza attiva e propositiva dei cittadini.